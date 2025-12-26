Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное Ивано-Франковск.
Что произошло на Рождество в Космаче?
Около 300 прихожан церкви святых апостолов Петра и Павла не смогли попасть на рождественское богослужение. Людям заявили, что ключей от церкви нет.
Прихожане ждали во дворе более пяти часов, однако служба так и не состоялась. Впоследствии они пошли на кладбище, где помолились у могил погибших в российско-украинской войне, после чего разошлись.
Напомним! Ранее приход в Космаче неоднократно заявлял, что не переходит на новоюлианский календарь и будет праздновать Рождество 7 января. В то же время часть верующих обращалась к митрополиту с просьбой разрешить богослужения и 25 декабря. Настоятель храма в конце концов согласился провести службу в этот день, однако она не состоялась из-за конфликта.
Почему в Украине Рождество празднуют 25 декабря?
С сентября 2023 года в Украине официально ввели новоюлианский календарь, согласно которому Рождество празднуют 25 декабря. В то же время несмотря на государственное признание этой даты, часть верующих и в дальнейшем придерживается старого стиля и отмечает Рождество 7 января.
На новый календарь перешли две крупнейшие церкви страны – Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь. Это решение было закреплено на законодательном уровне подписью президента Владимира Зеленского.