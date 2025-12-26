Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное Ивано-Франковск.

Что произошло на Рождество в Космаче?

Около 300 прихожан церкви святых апостолов Петра и Павла не смогли попасть на рождественское богослужение. Людям заявили, что ключей от церкви нет.

Прихожане ждали во дворе более пяти часов, однако служба так и не состоялась. Впоследствии они пошли на кладбище, где помолились у могил погибших в российско-украинской войне, после чего разошлись.

Люди ждут, чтобы попасть на богослужение: смотрите видео

Напомним! Ранее приход в Космаче неоднократно заявлял, что не переходит на новоюлианский календарь и будет праздновать Рождество 7 января. В то же время часть верующих обращалась к митрополиту с просьбой разрешить богослужения и 25 декабря. Настоятель храма в конце концов согласился провести службу в этот день, однако она не состоялась из-за конфликта.

Почему в Украине Рождество празднуют 25 декабря?