25 декабря несколько сенаторов опубликовали заявление об убийствах Россией гражданских украинцев на Рождество, передает 24 Канал.
Как в Сенате США отреагировали на рождественские атаки России на Украину?
Представители Комитета по международным отношениям Сената осудили вражеские удары по Херсону, Чернигову, Харькову, Одессе, Сумах, Донецку и Кривому Рогу, в то время, как по всему миру праздновали "рождение Принца мира".
Парламентарии напомнили, что Владимир Зеленский согласился на рождественское перемирие. Между тем Путин не только отказался, но и приказал своим солдатам в святой день убивать гражданских.
Решение Путина атаковать вместо того, чтобы прекратить огонь, является тревожным напоминанием для всех нас: Путин – безжалостный убийца, который не стремится к миру и которому нельзя доверять,
– подытожили сенаторы.
Они также добавили, что "вера украинцев сильнее зла, которое развязал Кремль".
Что известно о российских обстрелах Украины на Рождество?
- Российские силы атаковали Чернигов 25 декабря, нанеся удар по жилой застройке и инфраструктуре. Пострадали 10 человек, среди которых 3 ребенка, а 80-летняя женщина погибла.
- Противник ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. В результате атаки погиб человек, есть пострадавшие.
- Во время атаки на Волынь поражен объект критической инфраструктуры в области.