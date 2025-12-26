25 декабря несколько сенаторов опубликовали заявление об убийствах Россией гражданских украинцев на Рождество, передает 24 Канал.

Как в Сенате США отреагировали на рождественские атаки России на Украину?

Представители Комитета по международным отношениям Сената осудили вражеские удары по Херсону, Чернигову, Харькову, Одессе, Сумах, Донецку и Кривому Рогу, в то время, как по всему миру праздновали "рождение Принца мира".

Парламентарии напомнили, что Владимир Зеленский согласился на рождественское перемирие. Между тем Путин не только отказался, но и приказал своим солдатам в святой день убивать гражданских.

Решение Путина атаковать вместо того, чтобы прекратить огонь, является тревожным напоминанием для всех нас: Путин – безжалостный убийца, который не стремится к миру и которому нельзя доверять,

– подытожили сенаторы.

Они также добавили, что "вера украинцев сильнее зла, которое развязал Кремль".

Что известно о российских обстрелах Украины на Рождество?