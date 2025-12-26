25 грудня кілька сенаторів опублікували заяву щодо вбивств Росією цивільних українців на Різдво, передає 24 Канал.
Як у Сенаті США відреагували на різдвяні атаки Росії на Україну?
Представники Комітету з міжнародних відносин Сенату засудили ворожі удари по Херсону, Чернігову, Харкову, Одесі, Сумах, Донецьку та Кривому Рогу, у той час, як по всьому світу святкували "народження Принца миру".
Парламентарі нагадали, що Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир'я. Тим часом Путін не лише відмовився, але й наказав своїм солдатам у святий день вбивати цивільних.
Рішення Путіна атакувати замість того, аби припинити вогонь, є тривожним нагадуванням для всіх нас: Путін – безжалісний вбивця, який не прагне миру і якому не можна довіряти,
– підсумували сенатори.
Вони також додали, що "віра українців є сильнішою за зло, яке розв'язав Кремль".
Що відомо про російські обстріли України на Різдво?
- Російські сили атакували Чернігів 25 грудня, завдавши удару по житловій забудові та інфраструктурі. Постраждали 10 осіб, серед яких 3 дитини, а 80-річна жінка загинула.
- Противник вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Внаслідок атаки загинула людина, є постраждалі.
- Під час атаки на Волинь уражено об'єкт критичної інфраструктури у області.