Мнения жителей общины разделились.

Что говорят в общине о решении?

Председатель Космацкой общины Дмитрий Мохначук объяснил, что в соответствии с положениями Синода, если две трети прихожан против перехода на новоюлианский календарь, им позволяют праздновать по старому стилю. По его словам, 25 декабря храм будет открыт для службы ради победы, за воинов и за Украину, а рождественское богослужение состоится 7 января.

Обсуждение длилось более двух с половиной часов, потому что раньше все прихожане посещали один храм и помогали ему вместе, а теперь семьи разделились. В других пяти храмах общины, четыре из которых ПЦУ и один УГКЦ, Рождество будут праздновать 25 декабря, а депутаты сельсовета советовали всем церквям перейти на новоюлианский календарь.

В Ивано-Франковской епархии ПЦУ подтвердили, что решение о переходе на новоюлианский стиль принял архиерейский Собор. В то же время приходы, желающие остаться на старом стиле, могут это делать. На Прикарпатье, кроме Космача, еще два прихода будут праздновать Рождество 7 января.

Что думают прихожане об этом?

В понедельник 22 декабря прихожане храма Святых апостолов Петра и Павла приехали в Ивано-Франковск, чтобы встретиться с митрополитом Андреем Абрамчуком и получить письменное указание относительно богослужения 25 декабря.

По информации прихожан, митрополит дал указание настоятелю храма отцу Василию Кифору проводить службы 25 декабря и 7 января.

Мнения жителей Космача разделились. Часть прихожан выражают беспокойство из-за разделения общины и хотят праздновать Рождество 25 декабря, как в остальной Украине и мире. Другие – поддерживают право на богослужение по старому календарю, предлагая дежурство для всех желающих.

Предыдущий год в храме Святых апостолов Петра и Павла в Космаче Рождество отмечали 7 января. Ранее прихожане дважды собирались на обсуждение перехода на новоюлианский календарь: на первом собрании его поддержали два человека, на втором – шесть.

Когда празднуют Рождество в Украине?