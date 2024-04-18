Надважлива стратегічна ціль: чим особлива РЛС "Контейнер", яку вдруге атакували у Мордовії

Вночі 17 квітня українські БпЛА атакували 590 окремий радіотехнічний вузол військової частини 84680, розташований в російському місті Ковилкіно, що в Мордовії. Ціллю там став загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер".

Цей радар небезпечний для української авіації. Саме його використовували після знищення літака радіолокаційного виявлення А-50. Детальніше про важливість удару по РЛС 24 Каналу розповів Павло Нарожний – військовий експерт.

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Особливість радара

Видання Newsweek вийшло з матеріалом, у якому стверджують, що Україна, можливо, перетнула "ядерну червону лінію" Владіміра Путіна. Це, мовляв, через атаку дронів на загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії – за 580 кілометрів від України.

РЛС має дальність виявлення цілей близько до 3000 кілометрів та висоту виявлення понад 100 кілометрів.

Цей радар міг бачити більшу частину України – всі об'єкти, які перебували у небі. Це дуже важливо з точки зору безпеки використання Збройними Силами авіації. Такі об'єкти коштують дуже дорого. Його точно зможуть відновити швидко, якщо й узагалі зможуть,

– підкреслив Павло Нарожний.

Тобто ворожі сили не зможуть використовувати цю систему щонайменше пів року – рік. Це у кращому для росіян сценарії, адже, можливо, РЛС зазнала таких ушкоджень, які не підлягають відновленню.

Це не перший удар по радіолокаційній системі "Контейнер". 11 квітня дрони атакували військову частину в Мордовії, де був розміщений "Контейнер"

"Думаю, вже зачищається небо під можливе використання F-16. Як тільки цей, чи будь-який інший літак, підходить в зону російської ППО, запускали б ракету і літак був би під серйозною загрозою. На жаль, у ворога є доволі далекобійні системи ППО з дальністю 140 та навіть до 300 кілометрів", – зауважив військовий експерт.

Однак для ефективної роботи цих систем ППО необхідний "далекобійний" радар. Після того, як Україна збила другий літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50, росіяни використовували лише наземні радари, як "Контейнер". Тож його знищення справді є болючим для Росії.

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