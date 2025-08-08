Українські дрони уразили в Криму новітню російську РЛС 98Л6 "Єнисей". Вона стала на озброєння лише у 2021 – 2022 роках.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на OSINT-спільноту "КіберБорошно".

Що відомо про уражену РЛС в Криму?

Напередодні ГУР опублікувало відео на якому можна помітити ураження російської РЛС 96Л6Е. Аналітики встановили, що знищений об’єкт є новітньою РЛС 98Л6 "Єнисей", яка є штатним радаром для ЗРК С-500 "Прометей".

Ця станція пройшла державні випробування у 2020 – 2021 роках і, згідно з даними з відкритих джерел, надійшла на озброєння Росії у 2021 – 2022 роках.

Неймовірно жирна й дорога ціль, що була уражена українським БпЛА,

– зазначають аналітики.

В Криму уразили РЛС 98Л6 "Єнисей" / Фото "КіберБорошна"

На що здатна РЛС "Єнисей" Згідно з російськими даними, РЛС "Єнисей" оснащена стійкою до перешкод багатоелементною активною фазованою антенною решіткою, що дає змогу супроводжувати гіперзвукові цілі, які рухаються на висотах до 120 кілометрів зі швидкістю до 4 800 метрів на секунду з перспективною збільшення до 7 000. Таким чином, комплекс здатний перехоплювати навіть низькоорбітальні космічні цілі.

Аналітики додали, у Криму "Єнисей" також використовувався разом із комплексами С-400, тож вони намагалися встановити координати ураження, щоб з’ясувати, з якими саме ЗРК станція працювала цього разу.

Нагадаємо, в червні ЗСУ знищили російську РЛС "Зоопарк-1М". Це сталося на одному з ключових напрямків фронту.