Санкції замість реформ: РНБО перебрало на себе вирішення проблем та знищення корупції

Інституції в Україні фактично зламались через корупцію і неефективність. Вирішення цих проблем перебрала на себе Рада нацбезпеки та оборони, а також особисто президент Володимир Зеленський – рішення судів та регуляторів замінили гучними санкціями.

Як змінити інституції

Засновник Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета працював радником малазійського прем'єра у час, коли тамтешню економіку визнали однією з найуспішніших в Азії.

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У 2014 році він став міністром економічного розвитку і торгівлі і спробував змінити українські інституції зсередини. Його вистачило на пів року, адже державні структури противились змінам.

За словами Шеремети, вигадувати велосипед не потрібно – лише реформувати старі інституції і прийти до давно перевіреного в світі принципу розподілу влади на судову, законодавчу і виконавчу.

Коли глава виконавчої влади починає брати на себе функції іншої гілки – судової – я починаю тривожитись. Тут можуть бути елементи узурпації влади однієї з гілок,

– пояснив Шеремета.

Що Зеленський робить не так

Шеремета вважає, що у Зеленського є добрі наміри змінювати стан речей. Однак дії президента і його команди мають бути більш юридично довершеними.

"З хорошими намірами президента потрібно використати більш довершену юридичну підтримку задля того, щоб ці наміри перетворились в справді потрібний результат, а не просто в голосні заяви", – зауважив Шеремета.

Це часи Гонтарєвої, – Милованов

Рішучі санкції РНБО розпочались з нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака . Тоді заблокували 3 телеканали, які пов'язували з Віктором Медведчуком. Після цього РНБО періодично оголошує про санкції щодо різних осіб та компаній.

Ексміністр економічного розвитку Тимофій Милованов порівняв використання президентом РНБО з реформою банківського сектору за часів Валерії Гонтаревої. Тоді було ліквідовано багато банків. Деякі з них, на його думку, справді можна було б врятувати.

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Однак завдяки тому радикальному кроку, на який зважилась Гонтарева і тодішній президент, зараз в країні – стабільна макроекономічна ситуація. Так само і з санкціями.

Чи вони будуть ефективні, чи ні – ми побачимо тільки через кілька років. Чи вони всі обґрунтовані? Це в судах, я думаю, буде так само вирішуватись, як вирішується з банками,

– заявив Милованов.

Експерти вважають, що паралельно з такими різкими і радикальними змінами, як рішення РНБО, влада мала б активніше працювати саме в напрямку перезавантаження неефективних інституцій.