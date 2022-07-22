В ЄС відреагували на розблокування Чорного моря для експорту зерна

Україна домоглася розблокування Чорного моря для того, щоб експортувати свою продукцію морським шляхом. В Європейському Союзі радіють такому рішенню.

У п'ятницю, 22 липня, Україна підписала угоду щодо розблокування портів на Чорному морі. Саме з цих портів і буде здійснюватися експорт української продукції. Відповідну угоду Україна підписала з Туреччиною та ООН. Таку ж угоду підписала і росія. Водночас між Україною та росією угоди підписано не було.

Детальніше Україна та росія підписали історичні угоди щодо розблокування зерна, – Гутерреш

Завдяки цьому невдовзі з українських портів можна буде експортувати продукцію. В першу чергу – зерно. Саме його нестача загрожувала глобальною гуманітарною кризою. Тож вирішення цього питання стало радісним для європейських політиків.

Реакція європейських політиків на підписані угоди

"Глобальна продовольча безпека є пріоритетом для ЄС. Я вітаю угоду про розблокування Чорного моря для українського експорту зерна. Ця угода може принести користь мільйонам по всьому світу. Суворе виконання угоди зараз має надзвичайно важливе значення, щоб це запрацювало", – написав з цього приводу голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Його думку підтримує і Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Водночас він нагадав, що саме росія несе відповідальність за гуманітарну кризу в світі, розпочавши війну проти України.

"Угоди, підписані Україною, Росією, Туреччиною та ООН, є критичним кроком у подоланні глобальної продовольчої безпеки, спричиненої агресією росії проти України. ЄС як і раніше прагне допомогти Україні доставити якомога більше свого зерна на світові ринки", – заявив Жозеп Боррель.

В країнах Євросоюзу теж висловлюють свою підтримку цьому рішенню. І сподіваються, що росія таки виконає взяті на себе зобов'язання.

"Приємно бачити угоду про продовольчу безпеку та експорт українського зерна через чорноморські порти України. Я вітаю зусилля ООН та Туреччини щодо сприяння угоді. Я сподіваюся, що ця угода буде повністю виконана, особливо з боку росії", – написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

Підтримку цій угоді від Швеції висловила міністерка закордонних справ цієї країни Анн Лінде.

"Швеція вітає угоду про експорт зерна, яке багато місяців було заблоковано в Україні через агресію росії. Дякую Антоніо Гутеррешу та президенту Туреччини Реджепу Ердогану за ваші зусилля пом’якшити глобальну харчову кризу", – написала Анн Лінде.

Привітали рішення й у Великій Британії. Міністерка закордонних справ Ліз Трасс, яка може посісти місце прем'єр-міністра країни після відставки Бориса Джонсона, теж заявила про відповідальність росії щодо гуманітарної кризи.

"Варварське вторгнення путіна в Україну означає, що деякі з найбідніших і найуразливіших людей у світі ризикують не мати нічого їсти. Життєво важливо, щоб українське зерно потрапило на міжнародні продовольчі ринки, і ми вітаємо Туреччину та Генерального секретаря ООН за їхні зусилля щодо досягнення цієї угоди. Щоб забезпечити тривале повернення до глобальної безпеки та економічної стабільності, путін повинен припинити війну та вийти з України", – заявила Ліз Трасс.

Що передбачає угода про розблокування Чорного моря

Підписанти створять Спільний координаційний центр. Він забезпечуватиме безперешкодне пересування суден для транспортування зерна з українських портів. Повноцінний рух суден може початися за кілька тижнів.

До складу координаційного центру, який спостерігатиме за виходом суден з України, увійдуть представники України, росії, Туреччини та ООН.

Водночас розмінування портів не буде, для проходу суден використовують безпечні фарватери. Все це для того, щоб росія не скористалася можливість напасти на Одесу з моря.

Чи вистачить в Україні зерна, щоб уникнути голоду: дивіться відео