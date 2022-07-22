В ЕС отреагировали на разблокировку Черного моря для экспорта зерна

Украина добилась разблокирования Черного моря для того, чтобы экспортировать свою продукцию по морскому пути. В Европейском Союзе радуются такому решению.

В пятницу, 22 июля, Украина подписала соглашение о разблокировании портов на Черном море . Именно из этих портов и будет производиться экспорт украинской продукции. Соответствующее соглашение подписала Украина с Турцией и ООН. Такое же соглашение подписала и Россия. В то же время между Украиной и Россией соглашения подписано не было .

Подробнее Украина и россия подписали исторические соглашения по разблокированию зерна, – Гутерреш

Благодаря этому скоро из украинских портов можно будет экспортировать продукцию. В первую очередь – зерно. Именно его нехватка угрожала глобальным гуманитарным кризисом. Так что решение этого вопроса стало радостным для европейских политиков.

Реакция европейских политиков на подписанные соглашения

"Глобальная продовольственная безопасность является приоритетом для ЕС. Я приветствую соглашение о разблокировании Черного моря для украинского экспорта зерна. Это соглашение может принести пользу миллионам по всему миру. Строгое выполнение соглашения сейчас имеет чрезвычайно важное значение, чтобы это заработало", – написал по этому поводу. глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Его мнение поддерживает и Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В то же время он напомнил, что именно Россия несет ответственность за гуманитарный кризис в мире, начав войну против Украины.

"Соглашения, подписанные Украиной, Россией, Турцией и ООН, являются критическим шагом в преодолении глобальной продовольственной безопасности, вызванной агрессией России против Украины. ЕС по-прежнему стремится помочь Украине доставить как можно больше своего зерна на мировые рынки", - заявил Жозеп Боррель.

В странах Евросоюза тоже выражают свою поддержку этому решению. И надеются, что Россия таки выполнит взятые на себя обязательства.

"Приятно видеть соглашение о продовольственной безопасности и экспорте украинского зерна через черноморские порты Украины. Я приветствую усилия ООН и Турции по содействию соглашению. Я надеюсь, что это соглашение будет полностью выполнено, особенно со стороны России", – написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс .

Поддержку этому соглашению от Швеции выразила министерша иностранных дел этой страны Анн Линде.

"Швеция приветствует соглашение об экспорте зерна, которое много месяцев было заблокировано в Украине из-за агрессии россии. Спасибо Антонио Гутеррешу и президенту Турции Реджепу Эрдогану за ваши усилия смягчить глобальный продовольственный кризис", – написала Анн Линде.

Приветствовали решение и в Великобритании. Министр иностранных дел Лиз Трасс, которая может занять место премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, тоже заявила об ответственности России по гуманитарному кризису.

"Варварское вторжение путина в Украину означает, что некоторые из самых бедных и уязвимых людей в мире рискуют не иметь ничего есть. Жизненно важно, чтобы украинское зерно попало на международные продовольственные рынки, и мы приветствуем Турцию и Генерального секретаря ООН за их усилия по достижению этого соглашения. . Чтобы обеспечить длительный возврат к глобальной безопасности и экономической стабильности, Путин должен прекратить войну и выйти из Украины», – заявила Лиз Трасс.

Что предусматривает соглашение о разблокировании Черного моря

Подписчики создадут Совместный координационный центр. Он будет обеспечивать беспрепятственное передвижение судов для транспортировки зерна из украинских портов. Полноценное движение судов может начаться через несколько недель.

В состав координационного центра, наблюдающего за выходом судов из Украины, войдут представители Украины, России, Турции и ООН.

В то же время, разминирования портов не будет, для прохода судов используют безопасные фарватеры. Все это для того, чтобы Россия не воспользовалась возможностью напасть на Одессу с моря.

Хватит ли в Украине зерна во избежание голода: смотрите видео