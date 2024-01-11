Комплексна робота: боєць ЗСУ пояснив, як саме дрони й артилерія знищують окупантів

На полі бою максимально потужний результат має об'єднаний вогневий вплив. Для того, щоб завдавати таких ударів по ворогу, Силам оборони потрібна достатня кількість БпЛА та артилерійських боєприпасів.

В етері 24 Каналу командир роти ударних БпАК 92 ОШМБр Юрій Федоренко розповів, що таке об'єднаний вогневий вплив та як це працює на практиці.

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Як працює об'єднаний вогневий вплив

Чим більше Збройні Сили України мають денних та нічних засобів розвідувального типу дії, тим краще українські бійці бачать ворога та його переміщення в режимі онлайн. Відповідно Сили оборони можуть знищувати росіян шляхом об'єднаного вогневого впливу.

Об'єднаний вогневий вплив – це коли засоби БпЛА ударного типу дії підтримуються вогнем артилерії й навпаки. Наприклад, противник накопичився і поховався по норах, які є складнодоступними для враження нашої артилерії, зокрема й касетними боєприпасами. FPV-дрон як високоточна зброя залітає прямо в щілину та вибухає.

Якщо з першого влучання вдається знищити всю групу, яка була в норі, це добре, але переважно хтось з противника гине, хтось отримує незначне поранення чи контузією і намагається вилізти назовні. Адже в норі після вибуху боєприпасу вигорає весь кисень.

Коли противник вилазить назовні, далі його вкриває артилерія касетним боєприпасом. У такий спосіб повністю ліквідується група росіян, яка розташовується дуже близько до наших передових позицій,

– зазначив Федоренко.

Те ж саме з підвезенням шляхами логістики. До прикладу, їде БМП, на якій зверху навантажена російська піхота й в неї залітає FPV-дрон. Після цього частина окупантів одразу ліквідована, а частина намагається втекти від БМП. Туди наводиться артилерія, здійснює постріл касетним боєприпасом й група противника знищена.

Засобів БпЛА не буває достатньо. Чим більше, тим краще, тому дуже важливо, щоб розвивалися різні державні програми й, щоб українці продовжували підтримувати Силу оборони донатами. Адже чим більше техніки, тим успішніше українські військові виконують завдання і тим більше життів можна зберегти,

– мовив командир роти ударних БпАК 92 ОШМБр.

Він зауважив, що артилерію не можна замінити засобом БпЛА повною мірою. Адже артилерія – це той вогневий засіб, який завжди буде актуальним й дуже важливо, щоб Україна отримувала в необхідній кількості боєприпаси, як для проведення оборонних дій, так і для здійснення ударно-штурмових дій і заходів щодо деокупації територій.

Ситуація у районі Бахмута

Фонд 24 Каналу збирає 170 000 гривень на евакуаційну автівку для захисників з 2-го реактивного артилерійського дивізіону 27-ї реактивної артилерійської бригади. Деталі тут.

Бахмутський напрямок для противника продовжує залишатися пріоритетним. Там постійно йдуть ударно-штурмові дії. Найгарячішим місцем є відтинок дорога від Часового Яру до міста Бахмут, де окупанти наприкінці 2023 року мали незначні тактичні успіхи.

Ворогу вдалося закріпитися на дорозі. Наразі ситуація Силами оборони окупована й в жорстких боях вдається утримувати навалу російських загарбників.

Під час ударно-штурмових дій противник зазнає більш суттєвих втрат у живій силі, а також відповідно в техніці, яка забезпечує логістику, сполучення та підвезення російських штурмових груп до передньої лінії, вогневе прикриття, а також артилерійські засоби: причіпні гармати, самохідні артилерійські установки й системи реактивного вогню,

– повідомив Федоренко.

Росіяни намагаються наситити небо засобами БпЛА розвідувально-ударного типу дії, але й Сили оборони не стоять на місці, як з погляду виявлення та протидії – засоби радіоелектронної розвідки й боротьби, так і з погляду відпрацювання наших безпілотників по ворожих позиціях.

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