Відео з випробувань на своїй сторінці опублікував підприємець і волонтер Юрій Голик. Він з партнерами зібрав команду розробників та організував виробництво низки українських дронів різного призначення.

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Завдяки зміні та доопрацюванню технічних компонентів, інженерам вдалось збільшити комфортне бойове навантаження до 4 кілограмів. Вага батареї STING-2 при цьому складає 1,2 кілограма.

Розробники зазначають, що тестування були успішними. Коптер підтвердив свої льотні характеристики, а також з легкістю впорався з головною задачею – керованим скидом вантажу. Звісно, поки інженери використали муляж, а вже з вибуховим начинням дрон невдовзі попрацює на фронті.

Всі називають сучасну війну війною дронів. Ми бачимо, що чим якісніше і більше оснащені безпілотниками наші підрозділи, тим частіше палає російська техніка та позиції, а самі наші військові менше наражаються на небезпеку. STING-2 стане потужним помічником у дистанційній зачистці позицій росіян. Він вже виїхав на тестування в бойових умовах. Тож очікуємо на відгуки бійців,

– прокоментував Юрій Голик.

Раніше підприємець поділився відео роботи дронів-камікадзе, також виготовлених його командою. Організували вибуховий "приліт" по бліндажу окупантів бійці третього батальйону 25 Січеславської повітряно-десантної бригади.