У Міненерго відповіли, чи був "Рокет" із "плівок Міндіча" радником Галущенка
- У Міненерго повідомили, що Ігор Миронюк під псевдо "Рокет" не був радником міністра енергетики з 2021 по 2025 рік.
- Сам підозрюваний заперечував свою причетність до роботи в Міненерго, але підтвердив, що був адвокатом Галущенка.
У масштабному корупційному скандалі у сфері енергетики фігурує Ігор Миронюк нібито під псевдомнімом "Рокет". Його називали радником міністра енергетики протягом 2021 – 2025 років.
Однак у відомстві відповіли, чи насправді це так. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Чи був "Рокет" радником Галущенка?
У відповідь на запит журналістів Міненерго повідомило, що фігурант справи розкрадання коштів Миронюк під псевдо "Рокет" не був радником очільника відомства у період з 2021 по 2025 рік.
Цікаво, що напередодні на суді сам Миронюк також заперечив свою причетність до роботи в Міненерго та "Енергоатомі". Водночас чоловік підтвердив, що був адвокатом Галущенка.
Нагадаємо, ВАКС відправив Миронюка під варту до 8 січня із можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень.
Чоловіка підозрюють у тому, що разом з іншим фігурантом на прізвисько "Тенор" – експосадовцем Генпрокуратури та колишнім виконавчим директором "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки Дмитром Басовим – вони контролювали всі закупівлі та кадрові рішення підприємства.
Що відомо про корупційну схему?
Нагадаємо, НАБУ та САП провели операцію "Мідас", викривши корупційну схему, до якої причетні міністр, чиновники та навіть бізнес-партнери Володимира Зеленського.
Схема передбачала отримання "відкатів" з державних контрактів "Енергоатому", а також можливе втручання Росії.
До слова, 24 Канал зібрав реакцію західних медіа та офіційних осіб на корупційний скандал, щоб оцінити можливий вплив на подальшу підтримку України у війні з Росією та вступ у Євросоюз.