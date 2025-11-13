Укр Рус
24 Канал Кримінальні новини У Міненерго відповіли, чи був "Рокет" із "плівок Міндіча" радником Галущенка
13 листопада, 19:38
2

У Міненерго відповіли, чи був "Рокет" із "плівок Міндіча" радником Галущенка

Анастасія Безейко
Основні тези
  • У Міненерго повідомили, що Ігор Миронюк під псевдо "Рокет" не був радником міністра енергетики з 2021 по 2025 рік.
  • Сам підозрюваний заперечував свою причетність до роботи в Міненерго, але підтвердив, що був адвокатом Галущенка.

У масштабному корупційному скандалі у сфері енергетики фігурує Ігор Миронюк нібито під псевдомнімом "Рокет". Його називали радником міністра енергетики протягом 2021 – 2025 років.

Однак у відомстві відповіли, чи насправді це так. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Дивіться також Операція "Мідас", друг президента та Че Гевара: хто є хто в масштабній схемі розкрадання мільйонів в енергетиці 

Чи був "Рокет" радником Галущенка?

У відповідь на запит журналістів Міненерго повідомило, що фігурант справи розкрадання коштів Миронюк під псевдо "Рокет" не був радником очільника відомства у період з 2021 по 2025 рік.

Цікаво, що напередодні на суді сам Миронюк також заперечив свою причетність до роботи в Міненерго та "Енергоатомі". Водночас чоловік підтвердив, що був адвокатом Галущенка.

Цікаво! Біографію ексміністра енергетики та міністра юстиції Германа Галущенка, а також про його участь у відмиванні грошей у масштабній корупційній справі – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Нагадаємо, ВАКС відправив Миронюка під варту до 8 січня із можливістю внесення застави у 126 мільйонів гривень.

Чоловіка підозрюють у тому, що разом з іншим фігурантом на прізвисько "Тенор" – експосадовцем Генпрокуратури та колишнім виконавчим директором "Енергоатому" з фізичного захисту та безпеки Дмитром Басовим – вони контролювали всі закупівлі та кадрові рішення підприємства.

Що відомо про корупційну схему?

  • Нагадаємо, НАБУ та САП провели операцію "Мідас", викривши корупційну схему, до якої причетні міністр, чиновники та навіть бізнес-партнери Володимира Зеленського.

  • Схема передбачала отримання "відкатів" з державних контрактів "Енергоатому", а також можливе втручання Росії.

  • До слова, 24 Канал зібрав реакцію західних медіа та офіційних осіб на корупційний скандал, щоб оцінити можливий вплив на подальшу підтримку України у війні з Росією та вступ у Євросоюз.