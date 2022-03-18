Роль Білорусі у нападі Росії на Україну

Хоча Білорусь офіційно не вступила у війну з Україною на боці України, її територія та ресурси на повну використовується ворогом проти нас. Однак загроза вступу білоруських військ у прямі військові дії може відбутися щомиті.

Путін вже кілька місяців використовує Білорусь для вторгнення в Україну. Ще на початку року під приводом спільний військових тренувань туди були стягнути величезні військові ресурси – техніка, жива сила, командний склад та боєприпаси. Все це відбувалося під прикриттям так званих навчань "Союзна рішучість -2022".

Як виявилось, насправді це було головною репетицією російського вторгнення до України. Щоправда, спільного наступу не відбулося – по Україні вдарили суто російські війська, а білоруські залишились на своїх рубежах.

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Вже після початку війни у Білорусі постійно заявляють, що збройні сили країни не братимуть участі у війні проти України. І поки що білоруських військових та техніки на території України не було помічено.

Наразі Білорусь, включно зі збройними силами, виконують роль тилу для російських окупантів. Територією країни вільно їздить російська техніка, для цього використовується вся цивільна та військова інфраструктура країни – залізниці, дороги, військові бази, аеропорти тощо.

З території Білорусі не лише почався наступ окупантів на Київ, звідти регулярно випускають ракети на українські міста, злітає бойова російська авіація, місцеві морги та лікарні приймають "відпрацьований" силами ЗСУ людський матеріал. Так, ще від початку березня морги у Мозирі та Гомелі переповнені трупами росіян. Потім їх вантажили в потяги російської залізниці.

Ще одне свідчення допомоги Білоруських збройних сил у війні проти України – відновлення пошкодженої техніки. Рашисти приганяють підбиту техніку в район Камарина одразу за українським кордоном. Там білоруські призовники відмивають танки та БТРи від бруду та останків вбитих в них росіян.

Звичайно, військам рф, які зазнають поразки від українських воїнів, не завадила б допомога з боку білоруських збройних сил. "Кремль 2 тижні викручує руки Лукашенку", – говорить військовий експерт про можливий наступ Білорусі. Нещодавно самопроголошений президент Лукашенко літав в Москву на зустріч з Путін, можливо саме для обговорення цього питання. Однак наслідків поки що ми не бачимо.

"Ще раз хочу наголосити: ми не збираємося вплутуватися в цю "операцію", яку Росія проводить в Україні. Ну, подумайте, що ми можемо там додати Росії?

– сказав Лукашенко.

Він запевнив, що у Росії "предостатньо" особового складу. Та й навіть зазначив, що не може нічого дати окупантам, навіть зброї, бо самі її закуповують у Російської Федерації.

"Тому нам там нічого робити. І нас туди не звуть", – додав так званий глава держави.

Росіяни активно провокують Білорусь до військових дій. Неодноразово по території країни відбувались поодинокі ракетні чи бомбові удари, однак поки що вони не увінчалися успіхом.

"Вони що, однією ракетою хочуть розбомбити Білорусь? Та не вийде. Ця ракета просто не долетить до нас. Але навіщо це робиться? Щоб нас зачепити, і щоб ми почали відповідати. Але ми не такі простачки. Ми якщо відповімо, то відповімо вже пристойно. Що відчують усі. Поки терпимо…", – додав посіпака Путіна.

Звичайно, мілітаризація країни ведеться. Оголошено про мобілізацію, достроковий призов чоловіків. Нещодавно до кордону України було відправлено 5 батальйонно-тактичних груп. Однак вони пішли туди нібито прикривати кордони Білорусі.

Секретар Ради з нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов заявив:

Росія планує спецоперацію, у межах якої хоче переодягти білоруських військових у свою форму і відправити їх воювати проти України. Водночас він зауважив, що частина білоруських бійців відмовляється йти на таке.

Дійсно, військові Білорусі не мають бажання воювати в Україні. Порівняно з Росією у них більше інформації про наслідки війни, тому в останній похід в житті бажання йти у них немає.

Білоруські солдати та офіцери категорично відмовляються від участі у війні проти України, окремих частинах поблизу Бреста відбуваються бунти. Щоб уникнути участі у війні, дехто виїжджає за кордон.

Щоб придушити протести військових, командування почало призначати на керівні посади в армії російських офіцерів.

Українська влада розуміє, що Білорусь є заручником Путіна і не бере активної участі у війні. Але після її закінчення Україна все одно матиме юридичні претензії до сусіда, говорить радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Втім, говорити про те, що білоруси не беруть участі у війні Росії з Україною, не можна. Деякі білоруси воюють на стороні України. Зокрема, батальйон імені Кастуся Калиновського звільняє Україну від окупантів, вони навіть намагаються допомогти Україні на найскладнішому напрямку - розблокуванні Маріуполя.

За Україну віддали свої життя вже двоє добровольців з Білорусі – Ілля "Литвин" та Олексій "Тур".

Однак поки білоруське суспільство лише мовчки споглядає за подіями, загроза використання армії північного васала Путіна проти України залишається дуже високою.