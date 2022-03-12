Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Віктор Кевлюк. За його словами, це не білоруські маневри та бажання, а суто російські.

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"У мене особисто склалося враження, що Кремль останні 2 тижні викручує руки самопроголошеному президенту Білорусі, схиляючи його до участі його у цій кривавій авантюрі", – наголосив Кевлюк.

Військовий експерт: Створюють підґрунтя для вторгнення

Росія вже почала вдаватись до провокацій, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наприклад, обстріляла білоруське село, щоб створити причину для можливого наступу, певен військовий експерт.

Політичне керівництво Білорусі це "проковтнуло" або одразу знало, що створюють підґрунтя для вторгнення в Україну з білоруського напрямку,

– відзначив він.

Військовий експерт припустив, що поки білоруський диктатор не здався. Проте це не означає, що наступу не буде. "Імовірність вторгнення збройних сил Білорусі оцінюю як достатню, але чи відбудеться – час покаже", – додав Кевлюк.

Військовий експерт прокоментував імовірність наступу Білорусі: дивіться відео