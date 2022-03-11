Про це в ефірі 24 каналу розповів лідер білоруської опозиції Павло Латушко. За його словами, режим Олександра Лукашенка за 1,5 року, після масових протестів, знищив усю громадську ініціативу у Білорусі.

До теми Лукашенко "продає легенду", що Україна атакувала Білорусь 23 лютого, – лідер опозиції

"Я не вірю у те, що білоруси масово вийдуть на вулицю. На жаль, це можливо буде тільки тоді, якщо в Білорусь везтимуть цинкові труни. Може це розбудить білорусів", – констатував Латушко.

Латушко: Українці воюють за незалежність білорусів теж

Латушко нагадав, що білорусів закликали ще, коли був "референдум" від самопроголошеного президента Білорусі. Тоді вийшли люди, але наступного дня їх уже стало менше.

Ми закликали вийти на залізничний вокзал. Вийшло вже зовсім менше з урахуванням того, що дуже багато було затримано,

– пригадав він.

Лідер білоруської опозиції запевнив, що апелює кожного дня до білорусів щодо війни Росії в Україні. "Білоруси, це не війна України за свою незалежність. Українці воюють за нашу незалежність і волю", – закликає він.