Про це розповіли журналістам батьки одного з білоруських солдатів-строковиків. Вони про все дізналися, коли син попросив привезти таблетки від блювоти.
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"Подумали, що син вже в полоні"
Службовця, про якого мовиться, нещодавно призвали до однієї з частин на Заході Білорусі. Він подзвонив батькам із невідомого номера у вайбері.
Перша думка була, що мій син в українському полоні та поранений. Спитали, "навіщо тобі ліки, де ти?" Вони з хлопцями миють техніку, яка була пошкоджена в бою. Там є фрагменти людських тіл, залишки яких змушують хлопців блювати,
– розповіли рідні солдата.
Виявилося, що юнак зараз у районі Камарина, що поблизу Гомеля. Там він з іншими призовниками відновлював російську техніку. Слід зауважити, що Камарин – останній населений пункт Білорусі на шляху до українського Чорнобиля.
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