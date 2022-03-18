Об этом рассказали журналистам родители одного из белорусских солдат-срочников. Они обо всем узнали, когда сын попросил привезти таблетки от рвоты.

Заметьте ВСУ уничтожили дотла колонну рашистских орков

"Подумали, что сын уже в плену"

Служащего, о котором говорится, недавно призвали в одну из частей на западе Беларуси. Он позвонил родителям с неизвестного номера в вайбере.

Первая мысль была, что мой сын в украинском плену и ранен. Спросили, "зачем тебе лекарство, где ты?". Они с ребятами моют технику, которая была повреждена в бою. Там есть фрагменты человеческих тел, остатки которых заставляют ребят блевать,

– рассказали родные солдата.

Оказалось, что юноша сейчас в районе Камарина, что вблизи Гомеля. Там он с другими призывниками восстанавливал российскую технику. Следует заметить, что Камарин – последний населенный пункт Беларуси на пути к украинскому Чернобылю.

К теме – Орки расстроены потерями и жалуются на Путина: смотрите видео