РоZияне, вы на чужой земле

Сухопутные войска ВСУ встретили колонну рашистских орков. После рандеву от российского врага ничего не осталось.

Смотрите также Z на самом деле означает – Zнищені: яркая подборка перехваченных разговоров оккупантов

Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовали Сухопутные войска ВСУ. От россиян остались только обломки.

Их техника полностью разгромлена и сожжена.

Уничтожена колонна рашистских орков. РоZияне, вы на чужой земле. Убирайтесь прочь, пока можете!,

– предупредили орков наши защитники.

Смотрите видео уничтоженной техники орды



Добавим, что потери россиян в войне уже пробили отметку в 14 тысяч человек. ВСУ уничтожили 444 танка, 1 435 боевых бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов.​

Достойно внимания – Украинский "Аист" обнаружил вражеский "Бук" и навел на него артиллерию: смотрите видео