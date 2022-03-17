РоZияне, вы на чужой земле
Сухопутные войска ВСУ встретили колонну рашистских орков. После рандеву от российского врага ничего не осталось.
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Об этом свидетельствуют кадры, которые опубликовали Сухопутные войска ВСУ. От россиян остались только обломки.
Их техника полностью разгромлена и сожжена.
Уничтожена колонна рашистских орков. РоZияне, вы на чужой земле. Убирайтесь прочь, пока можете!,
– предупредили орков наши защитники.
Смотрите видео уничтоженной техники орды
Добавим, что потери россиян в войне уже пробили отметку в 14 тысяч человек. ВСУ уничтожили 444 танка, 1 435 боевых бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов.
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