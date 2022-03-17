"Мы уже один раз, нах*й так стояли и нас раз**бала авиация"

Госпогранслужба опубликовала видео с перехваченными разговорами российских военных. Оккупанты заявляют о том, что украинская армия устроила для них тотальное уничтожение.

Стоящее Гробы будут красноречивее любых слов, – Енин о прозрении россиян

Также солдаты рассказывают о равнодушии командования. Они жалуются, что их используют как пушечное мясо.

Колонна уже стоит второй час, нах*й. Х*й его знает с чем и куда, потому что во главе наш команд полу, нах*й пьян. Мы уже один раз, нах*й так стояли и нас раз**бала авиация,

– сказал один из рашканцев.

Орда Путина массово складывает оружие и отказывается воевать против украинцев. Россияне заявляют, что готовы пешком бежать домой, лишь бы не умереть.

Кроме того, военнослужащие РФ жалуются, что их собратья алкоголики, а война против Украины – повторение Чечни 1995 года.

Если что, я приеду домой нах*й, вернусь в полк и там пишу рапорт, нах*й на увольнение. Потому что это к*онченая организация. Еб*ная, все бухие, все синие с*ка. И всем пох*й, что нас сейчас раз**башат здесь нах*й,

– сказал еще один оккупант.

Пленные россияне рассказывают, что им проще сдаться в плен, ведь дома их ждет в лучшем случае тюрьма. Они боятся получить пулю от своих же военных.

Смотрите видео перехваченных разговоров оккупантов