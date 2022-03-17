"Ми уже один раз, нах*й так стояли і нас роз*бала авіація"

Держприкордонслужба опублікувала відео з перехопленими розмовами російських військових. Окупанти заявляють про те, що українська армія влаштувала для них тотальне знищення.

Варте уваги Труни будуть красномовніші за будь-які слова, – Єнін про прозріння росіян

Також солдати розповідають про байдужість командування. Вони скаржаться, що їх використовують, як гарматне м'ясо.

Колона вже стоїть другу годину, нах*й. Х*й його знає з чим і куди, тому що на чолі наш команд полу, нах*й п'яний. Ми уже один раз, нах*й так стояли і нас роз*бала авіація,

– сказав один з рашканців.

Орда Путіна масово складає зброю та відмовляється воювати проти українців. Росіяни заявляють, що готові пішки тікати додому, аби тільки не померти.

Окрім того, військовослужбовці РФ скаржаться, що їх побратими алкоголіки, а війна проти України – повторення Чечні 1995 року.

Якщо що, я приїду додому нах*й, приходжу в полк і там пишу рапорт, нах*й на звільнення. Тому що це к*інчена організація. Єб*ная, всі бухі, всі сині с*ка. І всім пох*й, що нас зараз роз*єбашать тут нах*й,

– сказав ще один окупант.

Полонені росіяни розповідають, що їм простіше здатися у полон, адже вдома їх чекає у кращому випадку в'язниця. Вони бояться отримати кулю від своїх же військових.

Дивіться відео перехоплених розмов окупантів