Украинские кибервойска работают над распространением правдивой информации о войне в Украине

Енин рассказал, что украинские кибервойска активно работают над распространением правдивой информации о войне в Украине среди широких слоев населения России.

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По его словам, в этом Украине помогают наши международные партнеры. Первый заместитель главы МВД отметил, что уже скоро каждая семья в России задумается о том, стоит ли воевать против Украины.

"Я думаю, что скоро каждая российская семья подумает трижды перед тем, как отправить своего мужа, сына, другого родственника на так называемую "специальную военную операцию" в Украину", – сказал Енин.

Думаю, что гробы скажут красноречивей любых слов,

– добавил он.

По состоянию на утро 17 марта потери личного состава России в войне против Украины составляют около 14 тысяч.

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