Митяев решил показать российским военным, как нужно воевать

Арестович прокомментировал информацию, что на Мариуполь враг запускает солдат малыми группами и их уничтожают. В качестве показателя он привел пример ликвидации Митяева.

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"Они странные люди. Малые группы можно оправдать тем, что они боятся, что мы будем наводить артиллерию. В принципе это разумно, но малые группы становятся уязвимыми, впрочем, как и большие для обороны. Если убивают генерал-майора элитной 150-й дивизии Олега Митяева – экспериментальная дивизия с двумя танковыми полками, хорошо обученными, – то это показатель", – сказал советник главы ОП.

Митяев прослыл очень жестоким обращением с местным населением без разбора,

– добавил Арестович.

Также он прокомментировал то, что Митяев оказался на первой линии фронта. По мнению Арестовича, генерал-майор решил показать русским военным, как нужно воевать.

"Почему, собственно, Митяев и оказался на первой линии фронта? Он, скорее всего, пошел показать своим примером, как надо воевать", – сказал Арестович.

Он отметил, что российские солдаты Митяева отказывались вступать в бой.

"Обычно генерал оказывается убитым в ближнем бою лишь тогда, когда он прибыл лично руководить на месте", – резюмировал советник руководителя ОП.

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