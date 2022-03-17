Мітяєв вирішив показати російським військовим, як потрібно воювати

Арестович прокоментував інформацію, що на Маріуполь ворог запускає солдатів малими групами і їх знищують. Як показник він навів приклад ліквідації Мітяєва.

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"Вони дивні люди. Малі групи можна виправдати тим, що вони бояться, що ми наводитимемо артилерію. В принципі це розумно, але малі групи стають вразливими, втім, як і великі для оборони. Якщо вбивають генерал-майора елітної 150-ої дивізії Олега Мітяєва – експериментальна дивізія з двома танковими полками, добре навченими, – то це показник", – сказав радник глави ОП.

Мітяєв уславився дуже жорстоким поводженням з місцевим населенням без розбору,

– додав Арестович.

Також він прокоментував те, що Мітяєв опинився на першій лінії фронту. На думку Арестовича, генерал-майор вирішив показати російським військовим, як потрібно воювати.

"Чому, власне, Мітяєв і опинився на першій лінії фронту? Він, швидше за все, пішов показати своїм прикладом, як треба воювати", – сказав Арестович.

Він зазначив, що російські солдати Мітяєва відмовлялися вступати у бій.

"Зазвичай генерал виявляється убитим у ближньому бою лише тоді, коли він прибув особисто керувати на місці", – резюмував радник керівника ОП.

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