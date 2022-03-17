Яка ситуація в Гостомелі та Бучі

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що в Бучі та Гостомелі російські війська 5 діб тому стали в оборону. За його словами, орда не робить наступальних дій, адже вичерпала свій потенціал.

До речі Почалися спекуляції, що нібито Україна програє на перемовинах, – Арестович

Радник керівника ОП зазначив, що ЗСУ завдали поразки наземним військам окупантів.

Вони не роблять жодних наступальних дій, бо вичерпали свій наступальний потенціал. Вичерпали тому, що ми завдали поразки наземними військами і ракетними військами, артилерією, авіацією. І вчора, розрахувавши, де вони знаходяться, отримавши дані щодо них, завдали вогневої поразки,

– сказав Арестович.

Він також заперечив інформацію буцімто українські війська здійснили наступ на 50 кілометрів.

"Попрацювали трохи наші наземні війська, без подробиць. Але основна поразка була завдана артилерійськими ударами – загинуло багато живої сили та техніки супротивника, знищено запаси", – сказав Арестович.

Ворог зупинений у Борисполі та Броварах

Щодо Борисполя та Броварів, то там українські військові зупинили рашистів. Ворога знищує українська артилерія.

"Там вони зупинені, їх б'є наша артилерія, наземні війська. Тому тут також можна не хвилюватись. Це те саме, що і на північному заході. Позиційні бої, тактичні, дрібні, на спробу покращити ситуацію працює артилерія", – резюмував Арестович.

Це важливо – Арестович закликав до "тотальної рейкової війни" проти Росії на тимчасово окупованих територіях: дивіться відео