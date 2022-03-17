Какова ситуация в Гостомеле и Буче

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что в Буче и Гостомеле российские войска 5 дней назад стали в оборону. По его словам, орда не предпринимает наступательных действий, ведь исчерпала свой потенциал.

Кстати Начались спекуляции, что якобы Украина проигрывает на переговорах, – Арестович

Советник руководителя ОП отметил, что ВСУ нанесли поражение наземным войскам оккупантам.

Они не предпринимают никаких наступательных действий, потому что исчерпали свой наступательный потенциал. Исчерпали потому, что мы нанесли поражение наземными войсками и ракетными войсками, артиллерией, авиацией. И вчера, рассчитав, где они находятся, получив данные о них, нанесли огневое поражение,

– сказал Арестович.

Он также опроверг информацию, что якобы украинские войска совершили наступление на 50 километров.

"Поработали немного наши наземные войска, без подробностей. Но основное поражение было нанесено артиллерийскими ударами – погибло много живой силы и техники противника, уничтожены запасы", – сказал Арестович.

Враг остановлен в Борисполе и Броварах

ЧТо касается Борисполя и Броваров, то там украинские военные остановили рашистов. Врага уничтожает украинская артиллерия.

"Там они остановлены, их бьет наша артиллерия, наземные войска. Поэтому здесь также можно не волноваться. Это то же, что и на северо-западе. Позиционные бои, тактические, мелкие, на попытку улучшить ситуацию работает артиллерия", – резюмировал Арестович.

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