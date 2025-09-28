В одному з ресторанів Чехії невідомий напав на високопоставленого генерала Романа Гітьгу. Внаслідок цього одна з найважливіших осіб армії країни отримала поранення. Військового одразу ж госпіталізували.

Про це пише 24 Канал з посиланням на газету Aktuálně.cz. Інцидент стався ще 26 вересня.

Як поранили генерала чеської армії?

Уранці 26 вересня в Чехії стався інцидент за участі двох військових. На досвідченого військового та очільника відділу розвідувальної підтримки Збройних сил Чехії Романа Гітьгу, ймовірно, було скоєно напад з ножем. Унаслідок конфлікту чоловік був поранений. У лікарні його прооперували.

Роман Гітьга дав виданню коментар та зазначив, що напад на нього був неспровокованим, але його поранили ножем. Більше подробиць військовий не розповів, адже триває розслідування.

Як відомо, Гітьга раніше не знав чоловіка, який на нього напав. Генерал помітив, що невідомий замахується на нього ножем, і схопив лезо рукою.

У Військові поліції одразу ж розпочали слідчі дії, щоб визначити обставини поранення генерала.

Ми розслідуємо обставини інциденту, який, як стверджується, стався рано вранці у п’ятницю, 26 вересня,

– сказала речниця Нікола Рімкевич Гайкова.

Що відомо про Романа Гітьгу?

Генерал Роман Гітьга був 6 разів залучений до операцій в Афганістані. Він є близьким до очільника Генерального штабу Чехії Карела Ржехи.

Гітьга у війську відповідає за взяття дронів на озброєння.

