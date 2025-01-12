У ресторані в одному із міст Чехії 11 січня 2025 року прогримів вибух. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відомо про це

Відомо, що 6 людей загинули в результаті вибуху балона з пропан-бутаном у ресторані в місті Мост на північному заході Чехії. Внаслідок цього будівля спалахнула.

Вісім людей зазнали поранень в результаті вибуху. Крім цього, 30 людей евакуювали з ресторану та навколишніх будівель.

За попередньою інформацією очевидців, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу,

– уточнили у пожежній службі.

Наразі це вся наявна інформація про трагічний вибух у ресторані в Чехії.

У листопаді 2024 року стало відомо, що у Празі загорілася будівля Національного театру, оголошено другий рівень тривоги. Пожежа сталася в роздягальні персоналу, людей евакуювали. Народна вулиця перекрита в одному напрямку.