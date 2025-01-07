Оборонні видатки та мета НАТО

Як повідомило Міністерство оборони Чехії, ця мета була досягнута у 2024 році, що на рік раніше, ніж планувалося, повідомляє 24 Канал з посиланням на Euractiv.

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На оборонні потреби було виділено 166,8 мільярда чеських крон (приблизно 6,6 мільярда євро), що становить 2,09% ВВП відповідно до макроекономічного прогнозу, опублікованого в листопаді.

Вперше за 20 років Чеська Республіка виконає своє союзницьке зобов'язання витрачати на оборону щонайменше 2 відсотки ВВП,

– заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова.

Цікаво! Цей крок відображає загальну тенденцію серед членів НАТО – з 32 країн Альянсу вже 24 досягли рівня витрат у 2% ВВП, тоді як у 2021 році таких країн було лише шість.

Нові гарантії фінансування оборони

Чернохова наголосила, що у 2023 році в Чехії було прийнято закон, який закріплює витрати на оборону на мінімальному рівні 2% ВВП.

Ми нарешті забезпечуємо оборону тим, що вона мала отримати вже давно,

– зазначила міністерка.

Зауважте! Міністерка наголосила, що 2% ВВП слід розглядати як мінімальний рівень фінансування. Вона висловила переконання, що оборонний бюджет повинен зростати в майбутньому.

Проте не всі згодні з такою політикою. Колишній міністр оборони Любомир Метнар заявив, що витрати Міністерства оборони, особливо в грудні 2024 року, не є достатньо прозорими. Це викликало критику з боку опозиції, яка ставить під сумнів ефективність використання коштів.