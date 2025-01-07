Оборонные расходы и цель НАТО

Как сообщило Министерство обороны Чехии, эта цель была достигнута в 2024 году, что на год раньше, чем планировалось, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

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На оборонные нужды было выделено 166,8 миллиарда чешских крон (примерно 6,6 миллиарда евро), что составляет 2,09% ВВП в соответствии с макроэкономическим прогнозом, опубликованного в ноябре.

Впервые за 20 лет Чешская Республика выполнит свое союзническое обязательство тратить на оборону не менее 2 процентов ВВП,

– заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Интересно! Этот шаг отражает общую тенденцию среди членов НАТО – из 32 стран Альянса уже 24 достигли уровня расходов в 2% ВВП, тогда как в 2021 году таких стран было только шесть.

Новые гарантии финансирования обороны

Чернохова отметила, что в 2023 году в Чехии был принят закон, который закрепляет расходы на оборону на минимальном уровне 2% ВВП.

Мы наконец обеспечиваем оборону тем, что она должна была получить уже давно,

– отметила министр.

Заметьте! Министр отметила, что 2% ВВП следует рассматривать как минимальный уровень финансирования. Она выразила убеждение, что оборонный бюджет должен расти в будущем.

Однако не все согласны с такой политикой. Бывший министр обороны Любомир Метнар заявил, что расходы Министерства обороны, особенно в декабре 2024 года, не являются достаточно прозрачными. Это вызвало критику со стороны оппозиции, которая ставит под сомнение эффективность использования средств.