20 років в'язниці за "тероризм": у Росії засудили ще одного полоненого азовця
- Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовополоненого Романа Атамана до 20 років суворого режиму за "участь у терористичному угрупованні".
- Старшого сержанта "Азову" взяли в полон у Маріуполі, а його справа надійшла до суду лише у вересні 2025 року.
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив до 20 років суворого режиму ще одного українського військовополоненого. Йдеться про 31-річного Романа Атамана.
Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на "Медіазону". Інформацію російським журналістам надали в пресслужбі суду.
За що в Росії засудили Романа Атамана?
За попередніми даними, Роман Атаман служив у званні старшого сержанта в "Азові". Окупанти взяли його в полон у Маріуполі – не пізніше 30 серпня 2023 року.
У Росії справа військовополоненого надійшла до суду у вересні 2025 року разом зі справами щодо ще 17 українців, обвинувачених у нібито тероризмі.
Зрештою, Атамана визнали винним за статтями про "участь у терористичному угрупованні" та "навчання з метою здійснення терористичної діяльності". Суд призначив покарання у вигляді 20 років суворого режиму.
Нагадаємо! У березні 2025 року цей же суд у Ростові-на-Дону засудив 23 українських військовополонених із бригади "Азов". Тоді захисникам призначили від 13 до 23 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.
Українці в російських колоніях: останні новини
Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського захисника з "Азову" Владислава Шпака з Мелітополя до 21 року ув'язнення в колонії суворого режиму. Полоненого також звинуватили за статтями про "участь у терористичній спільноті" та "проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності".
У Москві 3 вересня суд виніс вирок ще чотирьом українським військовополоненим – підполковнику Андрію Антоненку, капітану Андрію Кулішу, молодшому лейтенанту Денису Ткаченку та сержанту Олексію Мазуренку. Росіяни звинуватили їх у мінуванні залізниць, ЛЕП і нафтосховищ, а також у розміщенні дронів поблизу аеродрому "Шайківка" в Калузькій області в серпні 2023 року.
Засуджений до 11 років ув'язнення за участь у діяльності "Хізб ут-Тахрір" кримський політв'язень Яшар Шихаметов схуд у російській колонії на 30 кілограмів. Чоловік майже не може пересуватися через зруйновані суглоби та інші проблеми зі здоров'ям.