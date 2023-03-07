Якщо справедливість не переможе: Росія невдовзі почне головувати у Радбезі ООН

Росія, попри криваву війну проти України, невдовзі може почати головувати у Раді безпеки ООН. Головування країни-терористки має розпочатися з 1 квітня 2023 року.

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав, що за графіком ООН, у квітні 2023 року Росія має на місяць взяти на себе головування у Раді безпеки. Україна рішуче виступає проти такого рішення.

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"Досить ґвалтувати правосуддя"

Кислиця пригадав слова генсека ООН Антоніу Гутерріша у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 24 лютого 2022 рок генсек ООН назвав "найсумнішим днем у його перебування на посаді".

Сергій Кислиця закликав не допустити Росію до головування у Раді безпеки, а також притягнути державу-терористку до відповідальності.

Фактично, це буде найсумнішим в історії ООН до 1 квітня 2023 року, коли, якщо справедливість не переможе, Росія візьме на себе головування в Раді безпеки. Досить ґвалтувати правосуддя та скасовувати Статут ООН! Відповідальність просто зараз,

– написав Кислиця.

Він також опублікував світлину з української Мар'їнки, що в Донецькій області. Місто, в якому колись проживало близько 10 000 людей, вщент зруйноване російськими військами.

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