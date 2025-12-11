Росія скинула КАБ на магазин на Сумщині: всередині були люди
- Росія обстріляла магазин у Сумській області.
- Ворожий КАБ призвів до загибелі людей.
У четвер, 11 грудня, окупанти цинічно обстріляли Сумську область. Зокрема під приціл ворожої авіабомби потрапив звичайний магазин.
У момент удару всередині перебували люди. Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Сумської ОВА Олега Григорова.
Що відомо про удар по Сумщині?
Як повідомили в місцевій ОВА, росіяни обстріляли магазин у Великописарівській громаді Сумщини керованою авіабомбою.
На жаль, внаслідок удару двоє людей загинули. Йдеться про продавчиню та місцеву мешканку. Їхні тіла деблокували з-під завалів.
Ще двоє людей отримали поранення, одна жінка госпіталізована, медики надають їй необхідну допомогу.
Ворог свідомо б'є по тому, що мало би бути безпечним для життя,
– написав Олег Григоров.
Які наслідки попередніх обстрілів Сумської області?
Ворог нескінченно обстрілює прикордоння Сумщині, тероризуючи місцеве населення.
Зокрема ввечері 8 грудня окупанти здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Сумської області. Начальник ОВА повідомив, що через пошкодження мереж можливі раптові відключення електроенергії.
Дрони країни-агресорки також нещодавно спричинили пожежу у 9-поверховому будинку в Охтирці, охопивши квартири з другого по п'ятий поверх.
Рятувальники евакуювали 35 людей, ще 7 осіб деблокували з пошкоджених помешкань. Роботи тимчасово призупинялися через загрозу нових атак.