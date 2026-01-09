9 січня, 00:12
Оновлено - 00:21, 9 січня
Росія атакувала критичну інфраструктуру на Львівщині на тлі загрози "Орешніка"
В ніч на 9 січня у Львові прогриміла низка вибухів. Ймовірно, було застосовано "Орешник".
Про це інформує 24 Канал із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.
Що відомо про атаку на Львів?
За словами Козицького, в ніч на 9 січня ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури міста.
За інформацією пабліків, удар ракетним комплексом "Орешник", росіяни, імовірно, планували завдати по Стрийському газовому родовищу та підземному газовому сховищу у Львівській області.