Росія атакувала критичну інфраструктуру на Львівщині на тлі загрози "Орешніка"

В ніч на 9 січня у Львові прогриміла низка вибухів. Ймовірно, було застосовано "Орешник".

Про це інформує 24 Канал із посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

Що відомо про атаку на Львів?

За словами Козицького, в ніч на 9 січня ворог атакував об'єкт критичної інфраструктури міста.

За інформацією пабліків, удар ракетним комплексом "Орешник", росіяни, імовірно, планували завдати по Стрийському газовому родовищу та підземному газовому сховищу у Львівській області.