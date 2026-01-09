Укр Рус
9 января, 00:12
Россия атаковала критическую инфраструктуру во Львовской области на фоне угрозы "Орешника"

Диана Подзигун
Основные тезисы
  • В ночь на 9 января во Львове прогремела серия взрывов, вероятно, с участием комплекса "Орешник".
  • Россия, возможно, планировала атаку на Стрыйское газовое месторождение и подземное хранилище во Львовской области.

В ночь на 9 января во Львове прогремел ряд взрывов. Вероятно, был применен "Орешник".

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого.

Что известно об атаке на Львов?

По словам Козицкого, в ночь на 9 января враг атаковал объект критической инфраструктуры города.

По информации телеграм-канала "Николаевский Ванёк", предварительная информация о вероятном применении ракетного комплекса "Орешник" по Стрыйскому газовому месторождению и подземному газовому хранилищу во Львовской области не подтвердилась. Известно, что места прилетов уже обнаружены. "Орешник" был без боевой части, аналогично предыдущему применению в Днепре.

Точную информацию сообщат позже.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый сообщал о взрывах в городе. Местные отмечают, что всего их было 6. Телеграмм-каналы сообщают, что взрывы были настолько громкие, что их слышали даже в населенных пунктах области и даже в соседних Тернопольской и Ровенской областях.

Где еще слышали взрывы этой ночью?

  • В ночь на 9 января Россия атаковала Киев, используя ударные БПЛА и баллистические ракеты.

  • В результате падения дрона в Дарницком районе поврежден магазин вблизи жилого дома. К счастью, обошлось без пострадавших.