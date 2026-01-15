Росія б'є "Шахедами" посеред дня: у Києві та частині областей – тривога
Після нічної атаки 15 січня Росія продовжила бити по Україні, застосовуючи ударні безпілотники та подекуди ракети. Через це у частині областей оголошено повітряну тривогу.
24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Куди зараз летять дрони?
Де зараз "Шахеди": дивіться на карті
Житомирщина: БпЛА з півночі курсом на Народичі. БпЛА в напрямку Києва! Декілька груп БпЛА на Кривий Ріг! Група ударних БпЛА на Запоріжжі (район Томаківка), курс на північний захід.
