15 січня, 15:24
Росія б'є "Шахедами" посеред дня: у Києві та частині областей – тривога

Маргарита Волошина

Після нічної атаки 15 січня Росія продовжила бити по Україні, застосовуючи ударні безпілотники та подекуди ракети. Через це у частині областей оголошено повітряну тривогу.

24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

Куди зараз летять дрони?

Де зараз "Шахеди": дивіться на карті

 

15:37, 15 січня

Житомирщина: БпЛА з півночі курсом на Народичі.

15:15, 15 січня

БпЛА в напрямку Києва!

15:01, 15 січня

Декілька груп БпЛА на Кривий Ріг!

14:45, 15 січня

Група ударних БпЛА на Запоріжжі (район Томаківка), курс на північний захід.