Россия бьет "Шахедами" посреди дня: в Киеве и части областей – тревога
После ночной атаки 15 января Россия продолжила бить по Украине, применяя ударные беспилотники и иногда ракеты. Из-за этого в части областей объявлена воздушная тревога.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Куда сейчас летят дроны?
Где сейчас "Шахеды": смотрите на карте
БпЛА на Харьков. БпЛА в направлении Броваров. Житомирщина: БпЛА с севера курсом на Народичи. БпЛА в направлении Киева! Несколько групп БпЛА на Кривой Рог! Группа ударных БпЛА на Запорожье (район Томаковка), курс на северо-запад.
