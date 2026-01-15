Россия бьет "Шахедами" посреди дня: в Киеве и части областей – тревога

После ночной атаки 15 января Россия продолжила бить по Украине, применяя ударные беспилотники и иногда ракеты. Из-за этого в части областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Куда сейчас летят дроны?

Где сейчас "Шахеды": смотрите на карте