15 января, 15:24
Россия бьет "Шахедами" посреди дня: в Киеве и части областей – тревога

Маргарита Волошина

После ночной атаки 15 января Россия продолжила бить по Украине, применяя ударные беспилотники и иногда ракеты. Из-за этого в части областей объявлена воздушная тревога.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

Куда сейчас летят дроны?

Где сейчас "Шахеды": смотрите на карте

 

15:54, 15 января

БпЛА на Харьков.

15:50, 15 января

БпЛА в направлении Броваров.

15:37, 15 января

Житомирщина: БпЛА с севера курсом на Народичи.

15:15, 15 января

БпЛА в направлении Киева!

15:01, 15 января

Несколько групп БпЛА на Кривой Рог!

14:45, 15 января

Группа ударных БпЛА на Запорожье (район Томаковка), курс на северо-запад.