Обіцяють гроші і "безпеку": Москва формує нові загони найманців, щоб відправити їх до Африки

У Росії продовжують займатися набором найманців. Цього разу тих, кого планують відправити до Африки, намагаються заманити грішми, а також умовною безпекою, якщо порівнювати з війною проти України.

Детальніше про це розповіли у ГУР МО. У розвідувальному відомстві зауважили, що Росія займається формуванням загонів так званих "військових інструкторів". Надалі їх планують відправляти на територію африканських країн.

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Чим спокушають майбутніх найманців

Відомо, що Москва проводить рекрутинг ще й на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на півострові Крим.

За наявною інформацією, контракти пропонують підписувати військовому запасу окупаційної армії Росії. Мовиться про:

спеціалістів з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва;

військовим морякам;

деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.

У ГУР МО зазначають, що угоди розраховані на кілька років. Обіцяють заробітну платню порівнянну грошовому забезпеченню окупантів, які зараз воюють проти України, але є одне "але".

Москва намагається привабити найманців не лише високими заробітними планами. Також обіцяють можливість уникнути участі у війні проти України, що передбачає високі ризики смерті.

У розвідувальному відомстві окреслюють мету відправлення відповідного контингенту. Кажуть, що Москва вбачає у цьому розширення власного впливу в Африці.

До слова, втрати ворога колосальні та ростуть з кожним днем усе більше.

Уже понад 370 тисяч ліквідованих бійців