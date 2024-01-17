Детальніше про це розповіли у ГУР МО. У розвідувальному відомстві зауважили, що Росія займається формуванням загонів так званих "військових інструкторів". Надалі їх планують відправляти на територію африканських країн.
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Чим спокушають майбутніх найманців
Відомо, що Москва проводить рекрутинг ще й на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, на півострові Крим.
За наявною інформацією, контракти пропонують підписувати військовому запасу окупаційної армії Росії. Мовиться про:
- спеціалістів з обслуговування систем протиповітряної оборони російського виробництва;
- військовим морякам;
- деяким іншим фахівцям військово-технічної сфери.
У ГУР МО зазначають, що угоди розраховані на кілька років. Обіцяють заробітну платню порівнянну грошовому забезпеченню окупантів, які зараз воюють проти України, але є одне "але".
Москва намагається привабити найманців не лише високими заробітними планами. Також обіцяють можливість уникнути участі у війні проти України, що передбачає високі ризики смерті.
У розвідувальному відомстві окреслюють мету відправлення відповідного контингенту. Кажуть, що Москва вбачає у цьому розширення власного впливу в Африці.
До слова, втрати ворога колосальні та ростуть з кожним днем усе більше.
Уже понад 370 тисяч ліквідованих бійців
- У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 17 січня сповістили, що за минулу добу відправили на той світ 730 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення так звана "друга армія світу" не дорахується 372 820 своїх бійців.
- На брухт за майже два роки повномасштабного вторгнення перетворили 6126 танків, 11 373 бойових броньованих машин, 8811 артилерійських систем, 964 РСЗВ, 653 засобів ППО.
- Крім того, на балансі ворожого війська на 331 літак, 324 гелікоптери, 6884 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1817 крилатих ракет, 23 суден, 1 підводного човна, 11 755 автомобілів і автоцистерн, а також 1367 одиниць спеціальної техніки менше.