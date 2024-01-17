Обещают деньги и "безопасность": Москва формирует новые отряды наемников, чтобы отправить их в Африку

В России продолжают заниматься набором наемников. В этот раз тех, кого планируют отправить в Африку, пытаются привлечь деньгами, а также условной безопасностью, если сравнивать с войной против Украины.

Детальнее об этом рассказали в ГУР МО. В разведывательном ведомстве отметили, что Россия занимается формированием отрядов так называемых "военных инструкторов". В последствии их планируют отправлять на территорию африканских стран.

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Чем заманивают будущих наемников

Известно, что Москва проводит рекрутинг еще и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на полуострове Крым.

По имеющейся информации, контракты предлагают подписывать военному запасу оккупационной армии России. Речь идет о:

специалистах по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства;

военным морякам;

некоторым другим специалистам военно-технической сферы.

В ГУР МО отмечают, что сделки рассчитаны на несколько лет. Обещают заработную плату сравнимую с денежным обеспечением оккупантов, которые сейчас воюют против Украины, но есть одно "но".

Москва пытается привлечь наемников не только к высоким заработным планам. Также обещают возможность избежать участия в войне против Украины, что предполагает высокие риски смерти.

В разведывательном ведомстве очерчивают цель отправки соответствующего контингента. Говорят, что Москва видит в этом расширение собственного влияния в Африке.

К слову, потери врага колоссальны и растут с каждым днем все больше.

Уже более 370 тысяч ликвидированных бойцов