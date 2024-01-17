Обещают деньги и "безопасность": Москва формирует новые отряды наемников, чтобы отправить их в Африку
В России продолжают заниматься набором наемников. В этот раз тех, кого планируют отправить в Африку, пытаются привлечь деньгами, а также условной безопасностью, если сравнивать с войной против Украины.
Детальнее об этом рассказали в ГУР МО. В разведывательном ведомстве отметили, что Россия занимается формированием отрядов так называемых "военных инструкторов". В последствии их планируют отправлять на территорию африканских стран.
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Чем заманивают будущих наемников
Известно, что Москва проводит рекрутинг еще и на временно оккупированных территориях Украины. В частности, на полуострове Крым.
По имеющейся информации, контракты предлагают подписывать военному запасу оккупационной армии России. Речь идет о:
- специалистах по обслуживанию систем противовоздушной обороны российского производства;
- военным морякам;
- некоторым другим специалистам военно-технической сферы.
В ГУР МО отмечают, что сделки рассчитаны на несколько лет. Обещают заработную плату сравнимую с денежным обеспечением оккупантов, которые сейчас воюют против Украины, но есть одно "но".
Москва пытается привлечь наемников не только к высоким заработным планам. Также обещают возможность избежать участия в войне против Украины, что предполагает высокие риски смерти.
В разведывательном ведомстве очерчивают цель отправки соответствующего контингента. Говорят, что Москва видит в этом расширение собственного влияния в Африке.
К слову, потери врага колоссальны и растут с каждым днем все больше.
Уже более 370 тысяч ликвидированных бойцов
- В утренней сводке Генштаба ВСУ 17 января известили, что за минувшие сутки отправили на тот свет 730 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения так называемая "вторая армия мира" не досчитается 372 820 своих бойцов.
- На металлолом за почти два года полномасштабного вторжения превратили 6126 танков, 11 373 боевых бронированных машин, 8811 артиллерийских систем, 964 РСЗО, 653 средств ПВО.
- Кроме того, на балансе вражеского войска на 331 самолет, 324 вертолет, 6884 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1817 крылатых ракет, 23 судов, 1 подводную лодку, 11 755 автомобилей и автоцистерн, а также 1367 единиц специальной техники меньше.