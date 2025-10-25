Росія використовує "розвідку боєм" у Європі: Буданов назвав 3 цілі Путіна

Керівник ГУР Кирило Буданов висловився про російські гібридні атаки на Європу. На його думку, вони переслідують кілька цілей.

Насамперед російський диктатор Володимир Путін у такий спосіб хоче зруйнувати в голові росіян думку про те, що Європа сильна та чогось варта. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова Il Foglio.

Що сказав Буданов щодо провокацій Росії проти Європи?

Говорячи з журналістом про гібридні атаки та провокації Росії проти Європи, зокрема, диверсії, кібератаки, порушення повітряного простору літаками та дронами, Буданов пояснив, що "відповідь проста".

У військовій науці цей тип атаки називається "розвідкою бойовими діями", і є дві, а точніше три, цілі, хоча одна з них більше психологічна та для внутрішнього використання: Путін готує росіян, він хоче зруйнувати в їхній свідомості ідею про те, що Європа чогось варта, що Європа сильна,

– пояснив він.

А також додав, що порушення повітряного простору дронами теж має свою мету. Таким чином росіяни перевіряють реакцію європейців, здатність приймати рішення та готовність застосувати силу. Паралельно вони вишукують системи ППО, військові об'єкти та інші важливі місця.

Буданов зазначив, що фактично це подвійне випробування для ЄС, подвійна проблема – як політична, так і військова. А якщо дивитися разом та сприймати усі дії росіян – дрони, саботаж заводів і залізниць, кібератаки – в комплексі, то можна побачити головну мету російського режиму – розпалити антивоєнні настрої в європейських країнах і у громадській думці європейців.

За словами керівника ГУР, тут Росія має подвійну вигоду, адже якщо європейцям набридне війна, то допомога, яка надходить до України, буде скорочена. Водночас росіяни поширюють серед європейських людей ідею, що їм навіть не варто починати воювати проти Росії.

Зауважимо, що на питання щодо того, як він оцінює реакцію Європи на це "подвійне випробування", Буданов відреагував сміхом, після чого попросив журналіста перейти до наступного пункту розмови.

