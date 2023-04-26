ООН обнуляє репутацію, – в ОП про виступ Лаврова і перспективи вигнання Росії хоча б з Радбезу

На засіданні Радбезу ООН 24 квітня тимчасово головував глава МЗС Росії Сергій Лавров. Радник глави Офісу Президента розповів, що Росія в ООН – це абсурдно в повному сенсі цього слова.

Варто зазначити, що на засіданні 27 послів ЄС засудили дії Росії в Україні. Натомість Лавров традиційно звинуватив "колективний Захід у підриві цінностей ООН", проте генсек та представники західних країн відповіли, вказавши Росії на воєнні злочини.

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Що сказав Подоляк про Росію в ООН

ООН поступово чи навіть пришвидшено обнуляє свою репутацію. Не можна мати міжнародну інституцію, в уставі якої чітко написано, що Росія все порушує, що Росії щонайменше мають призупинити членство не те, що в Радбезі, а взагалі в ООН,

– розповів Михайло Подоляк.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що Росія перебуває в ООН внаслідок незаконної процедури 1991 року. Адже Росія скористалась моментом розпаду радянського союзу і в обхід процедури зайшла в ООН.

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Михайло Подоляк зауважив, що Лавров брав участь в Радбезі Росії 22 лютого 2022 року, який вирішив почати війну в порушення міжнародного права, в тому числі – уставу ООН, 4 та 3 статті ООН.

Безумовно, цей суб'єкт буде в межах міжнародного трибуналу визнаний винним і після цього будемо говорити, що злочинець Лавров проводив засідання Радбезу з безпеки ООН в межах ООН,

– зауважив Подоляк.

Також він пояснив, що немає ніякого сенсу говорити про те, що відбувається в ООН. Тому що, ані цей міжнародний інститут, ані МАГАТЕ, ані Червоний Хрест, ні інші міжнародні інституції своїх функціональних обов'язків, що прописані в їхніх основних документах, не виконують.

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Михайло Подоляк звернувся до тих 27 країн, які засудили дії Росії. Він закликав їх не сидіти поруч з Росією.

Не давайте йому (Лаврову – 24 Канал) можливість сидіти. Дійсно. От, навіщо виступати, навіщо говорити, що ми стурбовані тим, що робить Росія в Україні. Так ухвалюйте відповідні юридичні рішення – заблокуйте свою участь, тобто ігноруйте участь там, де є Росія. Не давайте візу Лаврову і так далі,

– пояснив радник Єрмака.

Він запевнив, що це інструменти, які дозволяють ефективно, замість слів, використовувати ті чи інші юридичні інструменти, щоб заблокувати для Росії можливість використовувати майданчик ООН для пропагандистської операції.

За словами радник глави Офісу Президента, так Лавров впливає на Латинську Америку, країни Африки, глобальний Південь як такий.

"Ну навіщо це робити? Є юридичні можливості заблокувати візити Лаврова будь-куди. Ну не може він приїжджати в Нью-Йорк, сідати за трибуну і годину розказувати про те, що ми зайшли в суверенну державу, порушивши ваш устав, ми демонстративно порушили, ми прийшли туди відрізати людям голови. Ну і що ви нам зробите", – розповів Подоляк.

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Радник глави Офісу Президента закликав:

не боятись називати речі своїми іменами;

використовувати юридичні інструменти без зайвої бюрократизації;

якщо Росія в такому вигляді, як сьогодні, продовжить існувати, то взагалі немає сенсу обговорювати, що є міжнародні інституції чи міжнародне право. Тоді тільки право сильного є.

Подоляк пояснив, що, на його думку, вся глобальна інфраструктура буде переформатовуватись в результаті цієї війни. Адже в такому вигляді глобальна система безпеки не працює.

Також радник глави Офісу Президента зауважив, що в ООН наразі заступником генсека є Владімір Воронков – громадянин Росії, офіцер російської спецслужби, який є заступником по боротьбі з тероризмом.