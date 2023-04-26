ООН обнуляет репутацию, – в ОП о выступлении Лаврова и перспективах изгнания России хотя бы из Совбеза

На заседании Совбеза ООН 24 апреля временно председательствовал глава МИД России Сергей Лавров. Советник главы Офиса Президента рассказал, что Россия в ООН – это абсурдно в полном смысле этого слова.

Следует отметить, что на заседании 27 послов ЕС осудили действия России в Украине. Лавров традиционно обвинил "коллективный Запад в подрыве ценностей ООН", однако генсек и представители западных стран ответили, указав России на военные преступления.

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Что сказал Подоляк о России в ООН

ООН постепенно или даже ускоренно обнуляет свою репутацию. Нельзя иметь международный институт, в уставе которого четко написано, что Россия все нарушает, что России, по меньшей мере, должны приостановить членство не то, что в Совбезе, а вообще в ООН,

– рассказал Михаил Подоляк.

Советник Андрея Ермака объяснил, что Россия находится в ООН в результате незаконной процедуры 1991 года. Россия ведь воспользовалась моментом распада советского союза и в обход процедуры зашла в ООН.

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Михаил Подоляк отметил, что Лавров принимал участие в Совбезе России 22 февраля 2022 года, который решил начать войну в нарушение международного права, в том числе – устава ООН, 4 и 3 статьи ООН.

Безусловно, этот субъект будет в рамках международного трибунала признан виновным и после этого будем говорить, что преступник Лавров проводил заседание Совбеза по безопасности ООН в рамках ООН,

– заметил Подоляк.

Также он пояснил, что нет никакого смысла говорить о том, что происходит в ООН. Потому что ни этот международный институт, ни МАГАТЭ, ни Красный Крест, ни другие международные институты своих функциональных обязанностей, прописанных в их основных документах, не выполняют.

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Михаил Подоляк обратился к тем 27 странам, которые осудили действия России. Он призвал их не сидеть рядом с Россией.

Не давайте ему (Лаврову – 24 Канал) возможность сидеть. Действительно. Вот зачем выступать, зачем говорить, что мы обеспокоены тем, что делает Россия в Украине. Так принимайте соответствующие юридические решения – заблокируйте свое участие, то есть игнорируйте участие там, где есть Россия. Не давайте визу Лаврову и так далее,

– объяснил советник Ермака.

Он заверил, что это инструменты, которые позволяют эффективно вместо слов использовать те или иные юридические инструменты, чтобы заблокировать для России возможность использовать площадку ООН для пропагандистской операции.

По словам советника главы Офиса Президента, так Лавров влияет на Латинскую Америку, страны Африки, глобальный Юг как таковой.

"Ну зачем это делать? Есть юридические возможности заблокировать визиты Лаврова куда угодно. Ну не может он приезжать в Нью-Йорк, садиться за трибуну и час рассказывать о том, что мы зашли в суверенное государство, нарушив ваш устав, мы демонстративно нарушили, мы пришли туда отрезать людям головы. Ну и что вы нам сделаете", – рассказал Подоляк.

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Советник главы Офиса Президента призвал:

не бояться называть вещи своими именами;

использовать юридические инструменты без излишней бюрократизации;

если Россия в таком виде, как сегодня, продолжит существовать, то нет смысла обсуждать, что есть международные институты или международное право. Тогда только право сильного есть.

Подоляк пояснил, что, по его мнению, вся глобальная инфраструктура будет переформатирована в результате этой войны. Ведь в таком виде глобальная система безопасности не работает.

Также советник главы Офиса Президента отметил, что в ООН заместителем генсека является Владимир Воронков – гражданин России, офицер российской спецслужбы, который является заместителем по борьбе с терроризмом.