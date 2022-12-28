Такое мнение 24 каналу выразил политолог Александр Антонюк. По его мнению, инициатива Киева по лишению России членства в Совбезе ООН почти бесперспективна.
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Главный аргумент против исключения России из Совбеза ООН
Антонюк считает, что главным препятствием в этом вопросе является то, что Россия – ядерное государство.
Пока Россия не применит какое-либо ядерное оружие – стратегическое или тактическое – можем считать, что миссия ООН не завершена. Как только произойдет хотя бы один выстрел ядерным оружием, Генассамблея ООН может самораспускаться, поскольку она не будет влиять на мировую повестку дня,
– сказал политолог.
Он добавил, что пока война в Украине идет по конвенционному пути, ООН будет использовать все инструменты, в том числе и удерживать Россию в Организации Объединенных Наций.
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Юридические нюансы правопреемства России
Как отметил Антонюк, есть один важный момент, который работает против инициативы украинской делегации. Киев апеллирует к тому, что Россия не является правопреемницей Советского Союза, поэтому не может находиться в Совбезе ООН.
Однако есть любопытная вещь. В то время, когда Россия заявила, что готова быть правопреемницей СССР, другие члены Генассамблеи ООН не возразили, в том числе и Украина,
– отметил Антонюк.
Кроме того, на вопросы правопреемства нужно смотреть шире. Как отметил политолог, красноречивым примером является история с ленд-лизом, согласно которому США предоставляли Советскому Союзу вооружение во время Второй мировой войны.
- В 1991 году, после распада СССР, произошло переоформление долгового договора за ленд-лиз. Как рассказал политолог, новое соглашение не подписали только страны Балтии, Узбекистан, Молдова и Казахстан. Другие же постсоветские республики, в том числе и Украина, обязались выплачивать долги СССР в рамках ленд-лиза.
- Несколько лет спустя Россия заключила с другими странами-должниками, в том числе и Украиной, так называемое "нулевое соглашение". Москва взяла на себя все долги по ленд-лизу, которые выплатила США в 2006 году.
"То есть, у нас есть определенные документы, в которых мы по факту сами признаем Россию правопреемницей Советского Союза", – отметил Антонюк.
Он добавил, что, представляя свои аргументы по исключению России из Совбеза ООН, Украина должна быть готова к тому, что получит подобные контрагументы. К тому же, по словам Антонюка, особенно странно выглядит тот факт, что вопрос правопреемства России не волновал Киев более 30 лет и возник только на фоне войны.
Что нужно, чтобы Россию исключили из ООН
Политолог считает, что инициатива Украины по исключению России из ООН может хорошо восприниматься с политической и информационной точки зрения. Однако практически такая формула не сработает. Нужно искать новые подходы, которые, впрочем, тоже малореалистичны.
Чтобы лишить Россию членства в ООН, нужно, чтобы все страны-члены Генассамблеи ООН признали Россию страной-спонсором терроризма. А желательно вообще ввести термин "страна-террорист",
– сказал Антонюк.
Он добавил, что только в таком случае вся эта история будет иметь практические последствия.
Украина требует исключить Россию из ООН: коротко
- Украина официально требует исключить Россию из Совбеза ООН. В МИД Украины подчеркнули, что страна-террорист заняла кресло постоянного члена в обход определенных Уставом ООН процедур.
- Представитель Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина поддержал инициативу Украины по исключению Российской Федерации из Организации Объединенных Наций, назвав такое решение закономерным.
- Украинцы создали петицию, чтобы покончить с наибольшим обманом в истории международной политики. Петиция об исключении России из ООН набрала уже 200 тысяч голосов из 300 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.