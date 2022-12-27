Об этом 24 каналу рассказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай. По его словам, очевидно, что в 2023 году Украина будет пытаться исключить Россию из Совбеза ООН. Стране-агрессорке там нечего делать.

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Украина хотела бы, чтобы главная дипломатическая битва в 2023 году была за исключение России из Совбеза ООН. Также за реформу международных и мировых институций,

– отметил Солонтай.

Есть еще одна важная политическая цель Украины

Солонтай напомнил, что в 2022 году Украине удалось вытеснить Россию из Совета Европы после 26 лет членства. Об этом еще давно говорила Грузия и другие государства, а в этом году Киев смог добиться этого результата.

Если на уровне Совета Европы удалось очиститься от России, то главной дипломатической битвой на 2023 год должно быть очищение Совбеза ООН и других структур самой ООН от России. Впрочем, важно работать и над другой не менее важной политической целью.

На европейском уровне главным событием 2023 года должно быть расширение НАТО. Чтобы НАТО стало ближе к российским границам. Чтобы было больше влияние всей восточноевропейской политики и чтобы была большая помощь Украине,

– считает Солонтай.

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