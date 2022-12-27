Про це 24 каналу розповів директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай. За його словами, очевидно, що у 2023 році Україна намагатиметься виключити Росію з Ради безпеки ООН. Країні-агресорці там нічого робити.
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Україна би хотіла, щоб головна дипломатична битва у 2023 році була за виключення Росії з Радбезу ООН. Також за реформу міжнародних та світових інституцій,
– зазначив Солонтай.
Є ще одна важлива політична мета України
Солонтай нагадав, що у 2022 році Україні вдалося витиснути Росію з Ради Європи після 26 років членства. Про це ще давно говорила Грузія та інші держави, а цьогоріч Київ таки зміг досягти цього результату.
Якщо на рівні Ради Європи вдалося очиститися від Росії, то головною дипломатичною битвою на 2023 рік мало б бути очищення Радбезу ООН та інших структур самої ООН від Росії. Утім, важливо працювати і над іншою не менш важливою політичною метою.
На європейському рівні головною подією 2023 року мало б бути розширення НАТО. Щоб НАТО стало ближчим до російських кордонів. Щоб був більший вплив всієї східноєвропейської політики і щоб була більша допомога Україні,
– вважає Солонтай.
За що буде дипломатична битва у 2023 році – прогноз Солонтая: дивіться відео
Україна вимагає викинути Росію з ООН: головне
- МЗС України розпочало процес, щоб позбавити Росію членства в Радбезі ООН та загалом в ООН. Там вважають, що Москва зайняла крісло постійного члена в обхід процедур, які визначені в Статуті ООН.
- Колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що інші світові лідери поки не можуть піти на такий крок, адже мають певні побоювання. Однак позитивний момент, що дискусія про це вже почалася.
- Цікаво, що раніше голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що членство Росії в Раді безпеки ООН потрібно призупинити. Але для цього потрібен відповідний механізм.