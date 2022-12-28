Петиция об исключении России из ООН набрала уже 200 тысяч голосов из 300 тысяч, необходимых для ее рассмотрения.

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Важная петиция

Отмечают, что эта петиция может стать одной из наиболее подписываемых на этом ресурсе, если соберет еще 100 тысяч голосов.

Движение "Долой РФ из ООН!" отмечает, что Россия нелегитимно занимает свое место и в ООН и среди постоянных членов Совета Безопасности.

По нынешнему статусу в ООН Россия не является ни частью Совета Безопасности, ни членом ООН, поскольку не прошла процедуру вступления в ООН согласно статье 4 Устава ООН. В этом Уставе ООН говорится, что Советский Союз еще существует, а Россия вообще не упоминается,

– подчеркивают авторы петиции.

По их мнению, лишение России права вето в Совбезе ООН восстановит мир и порядок в международном обществе.

К слову. Поддержать петицию можно по ссылке.

Четкая позиция Эстонии и Польши