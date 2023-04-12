Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує 24 Канал. Таким чином він відреагував на відео, де російські окупанти обезголовлюють українського військовополоненого.
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Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини,
– наголосив Дмитро Кулеба.
"Це абсурд"
Радник Офісу Президента Андрій Єрмак теж вважає, що "Росії не має бути в Радбезі ООН", про це він написав у себе в телеграм-каналі. За його словами, це виглядає абсурдно!
"Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето. Це абсурд", – зазначив Андрій Єрмак.
Росія головує в Радбезі ООН: головне
- До складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН: Росія, Велика Британія, Франція, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.
- Росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН.
- Президент України закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".