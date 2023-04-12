Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує 24 Канал. Таким чином він відреагував на відео, де російські окупанти обезголовлюють українського військовополоненого.

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Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини,

– наголосив Дмитро Кулеба.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 12, 2023

"Це абсурд"

Радник Офісу Президента Андрій Єрмак теж вважає, що "Росії не має бути в Радбезі ООН", про це він написав у себе в телеграм-каналі. За його словами, це виглядає абсурдно!

"Терористична країна не має головувати в Радбезі, не може мати права вето. Це абсурд", – зазначив Андрій Єрмак.

Важливо! Служба безпеки України почала досудове розслідування жорстокого вбивства українського військового. Відео страти якого, вчора поширили у мережі самі ж росіяни.

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