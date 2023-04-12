Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует 24 Канал. Таким образом, он отреагировал на видео, где российские оккупанты обезглавливают украинского военнопленного.

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Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совбезе ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления,

– подчеркнул Дмитрий Кулеба.

"Это абсурд"

Советник Офиса Президента Андрей Ермак тоже считает, что "России не должно быть в Совбезе ООН", об этом он написал у себя в телеграмм-каналы. По его словам, это смотрится абсурдно!

"Террористическая страна не должна председательствовать в Совбезе, не может иметь права вето. Это абсурд", – отметил Андрей Ермак.

Важно! Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства украинского военного. Видео казни которого, вчера, распространили в сети сами же россияне.

Россия председательствует в Совбезе ООН: главное