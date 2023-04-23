Сам Лавров заявив, що він обурений таким рішенням і почав нести якусь маячню. Весь цей бред цитували російські телеграм-канали.

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Лавров прокоментував ситуацію фразою: "Не забудемо, не пробачимо".

Країна, яка себе називає найсильнішою, найрозумнішою, найвільнішою, найсправедливішою, злякалася,

– сказав глава МЗС Росії.

Заступник Лаврова Сергій Рябков також прокоментував цю ситуацію. Він заявив, що це "черговий обурливий, абсолютно неприйнятний прийом". За словами Рябкова, "це гра на нервах, це знущання, це чергове відображення того, що колегам у Вашингтоні не те, що вірити не можна, їх просто не варто слухати".

Зауважимо, що і Лаврову, і всій російській делегації також не мали б видати візи. Адже ще на початку повномасштабного вторгення США наклали персональні санкції на Лаврова.

Що цьому передувало

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров мав би головувати у квітні на засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку, однак США тривалий час не видавали дозвіл на прибуття спецлітака міністра та візи для російської делегації.

Зрештою 14 квітня американська сторона почала видавати візи членам делегації Росії на чолі з Лавровим. Зауважимо, що до складу Радбезу входять 5 постійних членів ООН, включаючи:

Росію,

Велику Британію,

Францію,

США,

Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

Росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН. Президент України у зв’язку з цим закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що головування Росії – це чергове зґвалтування міжнародного права.