Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що у глави російського міністерства закордонних справ немає усвідомленого розуміння. Мовиться й про розуміння того, що для припинення війни Лаврову не треба їхати в Бразилію.
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Що відомо про відповідь на брехню Лаврова
Михайло Подоляк відповів на заяву Сєргєя Лаврова, що нібито Росія хоче "закінчити війну". Радник Андрія Єрмака вкотре зауважив, що це не Україна зайшла на чужу територію, а російська армія.
Навіщо говорити риторичні речі? Є Лавров (глава МЗС Росії – 24 Канал) і є усвідомлене розуміння, якого немає у Лаврова, що підстав для конфлікту не існує, що ви прийшли на суверенну територію і мордуєте її сьогодні. Для того, щоб це все зупинити, не треба їхати до Бразилії. Хочеш закінчити якомога швидше? Виведи війська,
– заявив Подоляк.
Радник глави Офісу Президента пригадав, що формула миру Володимира Зеленського досить чітка – можемо говорити про будь-що, на будь-яких майданчиках, обговорювати будь-які ініціативи (ядерну, продовольчу, міграційну безпеку) після першого пункту – вийдіть за межі території України.
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Що заявив Лавров у Бразилії
- Глава російського МЗС Сергій Лавров 17 квітня під час пресконференції з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою в столиці країни Бразиліа заявив, що нібито його країна "зацікавлена" у тому, щоб війна в Україні завершилася "якнайшвидше".
- Проте війну Лавров традиційно називає "конфліктом". Він також заявив, що нібито "дякує" бразильським колегам за "чудове розуміння" ситуації в Україні та за "бажання зробити свій внесок" у пошук можливих рішень.
- Варто додати, що Україна неодноразово відповідала на цинічні та брехливі заяви росіян. Зокрема, глава українського МЗС Дмитро Кулеба на Чорноморській конференції з безпеки в Бухаресті заявив, що справжній мир значить відновлення міжнародно визнаних кордонів України та безпечну країну для людей в українському Криму, які є мішенню.